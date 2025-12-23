Темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизился в 1,8 раза

Ранее сообщалось, что переболевшие гриппом типа А россияне стали чаще жаловаться на ухудшение зрения. Пациенты отмечают туман, расфокусировку и двоение в глазах на третий-пятый день после болезни. 24-летняя москвичка Юлия рассказала, что резкое падение зрения проявилось за пару дней, контрастные надписи расплывались, а в полутьме детали стали неразличимыми. В клинике имени Фёдорова ей диагностировали синдром сухого глаза вследствие перенесённой инфекции. Врачи пояснили, что иссохшая роговица вызывает такие симптомы, осложнение может проявиться через несколько дней или даже недель из-за аутоиммунной реакции. С середины ноября поток пациентов с жалобами на зрение увеличился, лечение обычно проводится каплями, прогноз благоприятный — зрение восстанавливается в течение нескольких недель.