Трамп заявил о притязаниях США на Гренландию: он объяснил, зачем Вашингтону остров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, зачем Вашингтону Гренландия. Он заверил, что остров необходим для обеспечения нацбезопасности США. При этом Вашингтон не нуждается в минералах Гренландии, добавил американский лидер в беседе с журналистами.
Дональд Трамп уточнил, что у США якобы больше нефти, чем у остальных стран. Поэтому Вашингтон не нуждается в дополнительных источниках полезных ископаемых, заявил он.
«Гренландия нужна нам по соображениям национальной безопасности. А не из-за минералов. У нас столько месторождений минералов и нефти», — сообщил президент США.
При этом американцы захватили танкеры Венесуэлы с нефтью. Дональд Трамп признал, что Вашингтон оставит ресурсы себе. США также намерены приватизировать захваченные суда.