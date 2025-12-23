Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о притязаниях США на Гренландию: он объяснил, зачем Вашингтону остров

Трамп: Гренландия нужна США для обеспечения нацбезопасности, а не ради минералов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, зачем Вашингтону Гренландия. Он заверил, что остров необходим для обеспечения нацбезопасности США. При этом Вашингтон не нуждается в минералах Гренландии, добавил американский лидер в беседе с журналистами.

Дональд Трамп уточнил, что у США якобы больше нефти, чем у остальных стран. Поэтому Вашингтон не нуждается в дополнительных источниках полезных ископаемых, заявил он.

«Гренландия нужна нам по соображениям национальной безопасности. А не из-за минералов. У нас столько месторождений минералов и нефти», — сообщил президент США.

При этом американцы захватили танкеры Венесуэлы с нефтью. Дональд Трамп признал, что Вашингтон оставит ресурсы себе. США также намерены приватизировать захваченные суда.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше