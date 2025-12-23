Трамп заявил о притязаниях США на Гренландию: он объяснил, зачем Вашингтону остров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, зачем Вашингтону Гренландия. Он заверил, что остров необходим для обеспечения нацбезопасности США. При этом Вашингтон не нуждается в минералах Гренландии, добавил американский лидер в беседе с журналистами.