Трамп: переговоры по урегулированию конфликта на Украине идут хорошо

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе выступления во Флориде заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются и идут хорошо.
«Переговоры по Украине и России продолжаются… Переговоры идут хорошо», — сказал он представителям средств массовой информации.
Кроме того, Трамп отметил, что стороны конфликта «устали от его продолжения».
«Я думаю, что они все устали от этого», — заявил Трамп.
Напомним, это выступление Трампа в Палм-Бич во Флориде было анонировано, при этом тема объявлена не была. В Белом доме заявили, что Трамп выступит вместе с шефом Пентагона Питом Хегсетом.
В ходе выступления Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы нефтетанкера, а также рассказал, что Соединённые Штатов строят три новых крупных авианосца. Помимо этого, он вновь подверг критике бывшего американского лидера Джо Байдена и высказался о Гренландии.
Встреча представителей Российской Федерации и США состоялась в Майами 20−21 декабря. Политолог Константин Блохин в разговоре с aif.ru раскрыл, какие темы могли обсуждаться на встрече. В частности, по его словам, встреча состоялась в положительном ключе.
Ранее официальный предстваитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, вернувшись из Соединённых Штатов, представит Владимиру Путину итоги переговоров в Майами.