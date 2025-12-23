Ричмонд
Трамп: переговоры по урегулированию конфликта на Украине идут хорошо

В Майами состоялась встреча представителей РФ и США, президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине идут хорошо.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе выступления во Флориде заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются и идут хорошо.

«Переговоры по Украине и России продолжаются… Переговоры идут хорошо», — сказал он представителям средств массовой информации.

Кроме того, Трамп отметил, что стороны конфликта «устали от его продолжения».

«Я думаю, что они все устали от этого», — заявил Трамп.

Напомним, это выступление Трампа в Палм-Бич во Флориде было анонировано, при этом тема объявлена не была. В Белом доме заявили, что Трамп выступит вместе с шефом Пентагона Питом Хегсетом.

В ходе выступления Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы нефтетанкера, а также рассказал, что Соединённые Штатов строят три новых крупных авианосца. Помимо этого, он вновь подверг критике бывшего американского лидера Джо Байдена и высказался о Гренландии.

Встреча представителей Российской Федерации и США состоялась в Майами 20−21 декабря. Политолог Константин Блохин в разговоре с aif.ru раскрыл, какие темы могли обсуждаться на встрече. В частности, по его словам, встреча состоялась в положительном ключе.

Ранее официальный предстваитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, вернувшись из Соединённых Штатов, представит Владимиру Путину итоги переговоров в Майами.

