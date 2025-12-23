Трамп: переговоры по урегулированию конфликта на Украине идут хорошо

В ходе выступления Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы нефтетанкера, а также рассказал, что Соединённые Штатов строят три новых крупных авианосца. Помимо этого, он вновь подверг критике бывшего американского лидера Джо Байдена и высказался о Гренландии.