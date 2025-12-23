В России предрекают волну поломок кондиционеров в 2026 году

По данным исследования «Литвинчук Маркетинг», рынок климатических систем в России подошёл к пиковым значениям по замене устаревших сплит-систем. Рост спроса в этом сегменте был зафиксирован в 2024 году, сохранился в 2025-м и продолжит влиять на рынок в ближайшие годы. Гапонова связывает этот тренд с тем, что у значительной части техники, поставленной определённое количество лет назад, уже практически исчерпан ресурс бесперебойной работы, заложенный производителем.