В России предрекают волну поломок кондиционеров в 2026 году

По данным эксперта, рынок климатических систем в России переживает так называемый «пик замены», когда покупатели массово приобретают сплит-системы на замену вышедшим из строя устройствам. Это один из ключевых факторов спроса на кондиционеры наряду с погодными условиями и объёмом жилищного строительства.
По данным исследования «Литвинчук Маркетинг», рынок климатических систем в России подошёл к пиковым значениям по замене устаревших сплит-систем. Рост спроса в этом сегменте был зафиксирован в 2024 году, сохранился в 2025-м и продолжит влиять на рынок в ближайшие годы. Гапонова связывает этот тренд с тем, что у значительной части техники, поставленной определённое количество лет назад, уже практически исчерпан ресурс бесперебойной работы, заложенный производителем.
«Средний срок службы климатического оборудования составляет для бытовых сплит-систем — около 10 лет, для промышленного оборудования (VRF-систем и чиллеров) — около 15 — 20 лет», — отметила специалист.
Анализ динамики продаж с 2010 года показывает, что в середине 2010-х наблюдался заметный рост продаж бытовых кондиционеров. Системы, которые ввозили и устанавливали в России в 2014—2017 годах, сейчас естественным образом вырабатывают свой ресурс и начинают массово выходить из строя. Морально устаревшие модели значительно уступают современным по энергопотреблению и эффективности охлаждения воздуха, поэтому их часто выгоднее заменить, чем починить.
Что касается промышленного оборудования, предыдущий пик продаж пришёлся на период с конца 2000-х до конца 2010-х годов, когда активно строились бизнес-центры, склады, офисные и торговые здания. Именно тогда в них устанавливали VRF-системы и чиллеры, срок службы которых сейчас подходит к предельным срокам эксплуатации.
И для бытовых, и для промышленных систем возможности ремонта часто ограничены: в условиях санкций для ряда брендов нет оригинальных комплектующих и закрыты официальные сервисные центры, поэтому оборудование чаще всего приходится полностью менять.
Однако проблема носит комплексный характер: вместе с инженерной «начинкой» стареют и сами здания. Большинство торговых и офисных центров в России устарели, как физически, так и морально.
По словам Евгении Хакбердиевой, регионального директора департамента торговой недвижимости NF GROUP, на сегодняшний день, по разным оценкам, более 60% ТРЦ в России нуждаются в полноценной реконцепции. В это понятие входит не только полноценная замена всех инженерных систем, но и модернизация объекта с учётом трендов поведения покупателей и целевой аудитории торгового центра.
Запрос на обновление формата и функционала таких объектов напрямую формирует спрос на новое климатическое оборудование: при комплексной реконцепции девелоперам чаще выгоднее сразу заменить устаревшие системы на более энергоэффективные, чем поддерживать технику с исчерпанным ресурсом и ограниченным сервисом. В результате на рынке наблюдается пик замены бытового и промышленного климатического оборудования: предприятия и частные владельцы массово меняют вышедшие из строя или не соответствующие современным требованиям системы. Отложить эти траты практически невозможно, независимо от колебаний курса рубля.
