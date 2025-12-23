В Госдуме рассказали о новых правилах выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России с 1 января 2026 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии будет 270 месяцев, порядка 152 тысяч человек получат такую пенсию, а средний размер ежемесячной выплаты — около 1,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.