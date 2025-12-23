Ричмонд
Владелец пекарни «Машенька» получил заказ из Белоруссии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал РИА Новости, что в пекарню пришел заказ на каравай, который отправится в Белоруссию, будет ли это каравай для белорусского президента Александра Лукашенко — Максимов не знает.

Источник: © РИА Новости

«Был заказ на каравай. Он будет завтра выпекаться. Я знаю, что он поедет в Белоруссию, но что он поедет к Александру Григорьевичу (Лукашенко — ред.) — я не в курсе», — сказал Максимов.

Люберецкая пекарня «Машенька» появилась на прямой линии российского президента Владимира Путина в пятницу, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. От президента Максимов в свою очередь получил в подарок корзину с продуктами и напитками российского производства.

Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его «чем-нибудь».

