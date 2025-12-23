Владелец пекарни «Машенька» получил заказ из Белоруссии

«Был заказ на каравай. Он будет завтра выпекаться. Я знаю, что он поедет в Белоруссию, но что он поедет к Александру Григорьевичу (Лукашенко — ред.) — я не в курсе», — сказал Максимов.
Люберецкая пекарня «Машенька» появилась на прямой линии российского президента Владимира Путина в пятницу, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. От президента Максимов в свою очередь получил в подарок корзину с продуктами и напитками российского производства.
Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Президент, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его «чем-нибудь».