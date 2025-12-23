В Пермском крае по поручению Путина вручили ордена семьям погибших пожарных. Фото

Госнаграды передали родственникам погибших специалистов.
В Прикамье семьям погибших при тушении пожара сотрудников МЧС России вручены ордена Мужества, которыми их ранее посмертно наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства.
«Указ о награждении спасателей орденами Мужества посмертно подписал президент России Владимир Путин. Награды вручили родителям Евгения Некрасова — Сергею и Любови Некрасовым, его супруге Марии и сыну Ивану. Орден погибшего Александра Царамова получили его брат Константин, а также дети Снежана и Захар», — написано в telegram-канале МЧС.
«Мы собрались, чтобы почтить память наших товарищей, настоящих героев. Их жизни были отданы во имя спасения людей, во имя выполнения своего служебного долга», — обратился к присутствующим замминистра Вячеслав Бутко.
В ведомстве напомнили, что 10 марта во время тушения пожара погибли старший лейтенант внутренней службы, начальник караула Евгений Некрасов и старшина внутренней службы, старший пожарный Александр Царамов. Оба были приписаны к 10-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю.
URA.RU уже рассказывало о трагическом происшествии в Соликамске. На месте Некрасов и Царамов получили сведения о возможном нахождении людей в горящем жилом доме и вошли внутрь здания для их поиска. Затем внезапно обрушилась кровля и перекрытия, под завалами оказались оба пожарных.
В МЧС погибших пожарных считают героями.