Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае по поручению Путина вручили ордена семьям погибших пожарных. Фото

В Прикамье семьям погибших при тушении пожара сотрудников МЧС России вручены ордена Мужества, которыми их ранее посмертно наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства.

Госнаграды передали родственникам погибших специалистов.

В Прикамье семьям погибших при тушении пожара сотрудников МЧС России вручены ордена Мужества, которыми их ранее посмертно наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства.

«Указ о награждении спасателей орденами Мужества посмертно подписал президент России Владимир Путин. Награды вручили родителям Евгения Некрасова — Сергею и Любови Некрасовым, его супруге Марии и сыну Ивану. Орден погибшего Александра Царамова получили его брат Константин, а также дети Снежана и Захар», — написано в telegram-канале МЧС.

«Мы собрались, чтобы почтить память наших товарищей, настоящих героев. Их жизни были отданы во имя спасения людей, во имя выполнения своего служебного долга», — обратился к присутствующим замминистра Вячеслав Бутко.

В ведомстве напомнили, что 10 марта во время тушения пожара погибли старший лейтенант внутренней службы, начальник караула Евгений Некрасов и старшина внутренней службы, старший пожарный Александр Царамов. Оба были приписаны к 10-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю.

URA.RU уже рассказывало о трагическом происшествии в Соликамске. На месте Некрасов и Царамов получили сведения о возможном нахождении людей в горящем жилом доме и вошли внутрь здания для их поиска. Затем внезапно обрушилась кровля и перекрытия, под завалами оказались оба пожарных.

В МЧС погибших пожарных считают героями.