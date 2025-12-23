В Пермском крае по поручению Путина вручили ордена семьям погибших пожарных. Фото

URA.RU уже рассказывало о трагическом происшествии в Соликамске. На месте Некрасов и Царамов получили сведения о возможном нахождении людей в горящем жилом доме и вошли внутрь здания для их поиска. Затем внезапно обрушилась кровля и перекрытия, под завалами оказались оба пожарных.