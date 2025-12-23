Учебный процесс в Шанинке остановлен

Согласно данным реестра лицензий на официальном сайте ведомства, приостановка лицензии запрещает вузу осуществлять обучение студентов. Учредитель учебного заведения обязан организовать перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на аналогичные программы подготовки, сохраняя все условия обучения — формы, курса и стоимости.