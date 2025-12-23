Учебный процесс в Шанинке остановлен

Рособрнадзор приостановил лицензию Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), что означает прекращение образовательного процесса для студентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно данным реестра лицензий на официальном сайте ведомства, приостановка лицензии запрещает вузу осуществлять обучение студентов. Учредитель учебного заведения обязан организовать перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на аналогичные программы подготовки, сохраняя все условия обучения — формы, курса и стоимости.
Следует отметить, что в ноябре Рособрнадзор уже отозвал у Шанинки аккредитацию по четырем образовательным программам.
Ранее трем вузам в России объявили предостережения.