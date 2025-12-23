В Госдуме хотят запретить детское шампанское: вот кому разрешат покупать имитации спиртного

В Госдуме призвали продавать напитки, именуемые «детским шампанским», и другие имитации спиртного исключительно совершеннолетним. Кроме того, депутаты считают недопустимым называть такие напитки «детскими».
«Позиция комитета по охране здоровья следующая: мы считаем, что таких напитков не должно быть на рынке под видом детских», — цитирует ТАСС главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
Депутат подчеркнул, что подобные напитки допустимо именовать безалкогольным вином, безалкогольным пивом или безалкогольным шампанским, но не использовать при этом слово «детское».
Ранее педиатр Анастасия Мальцева заявила, что популярный новогодний напиток для детей нельзя считать безопасным из-за его вредного состава. По ее словам, «детское шампанское» содержит опасные для здоровья ребенка компоненты.
Ранее сообщалось, что 28% опрошенных россиян покупают детям на Новый год детское шампанское.
