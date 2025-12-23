Шестая игорная зона появится в России

В настоящее время в стране действуют четыре официальные игорные зоны: «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае, «Янтарная» в Калининградской области и «Красная Поляна» в Краснодарском крае. Пятая — предусмотрена в Крыму, однако ее проект пока находится на стадии реализации. Минфин в октябре предложил отменить запрет на создание игорной зоны на Алтае.