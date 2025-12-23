План «Ковёр» введён в аэропортах Грозного, Владикавказа и Магаса

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в пригороде Ростова-на-Дону прогремела серия взрывов. В Новочеркасске, примерно в 17 км от Ростова, очевидцы слышали около пяти взрывов и видели вспышки в небе. По предварительным данным, силы ПВО отработали по украинским дронам-камикадзе. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
