План «Ковёр» введён в аэропортах Грозного, Владикавказа и Магаса

Ранее в пригороде Ростова-на-Дону прогремела серия взрывов. В Новочеркасске, примерно в 17 км от Ростова, очевидцы слышали около пяти взрывов и видели вспышки в небе. По предварительным данным, силы ПВО отработали по украинским дронам-камикадзе. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.