Трамп жёстко пригрозил Мадуро: он напомнил об огромном флоте США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь обратился к венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро. Хозяин Белого дома пригрозил ему «огромной армадой» США. По словам американского лидера, решение Николаса Мадуро «сыграть жестко» станет для него последним. Так он выразился в беседе с журналистами.
Дональд Трамп уточнил, что президент Венесуэлы волен делать «всё, что хочет». Однако резкие действия в отношении Вашингтона будут грозить ему последствиями.
«У нас огромная армада, самая большая из всех, что у нас когда-либо были, и, безусловно, самая большая из всех, что когда-либо были в Южной Америке», — напомнил Дональд Трамп.
Он также заявил, что США оставят себе захваченные венесуэльские танкеры и нефть. Во владение Вашингтона перейдет два суда и иностранные ресурсы.