Трамп анонсировал строительство двух сверхкрупных линкоров и новых авианосцев

Президент США Дональд Трамп объявил о планах значительного усиления военно-морского флота страны. Выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде во вторник, 23 декабря, американский лидер сообщил об одобрении программы строительства двух новых сверхкрупных линкоров, а также авианосцев нового класса.

— Великая честь для меня как верховного главнокомандующего объявить, что я одобрил план для ВМС начать создание двух новых очень больших, самых больших из построенных, боевых кораблей, — заявил Трамп в ходе речи, транслировавшейся на YouTube-канале Белого дома.

Данное решение является частью стратегии по масштабному обновлению и усилению американских ВМС, подробности о технических характеристиках и сроках реализации новых проектов пока не раскрываются.

21 декабря американские войска перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках объявленной администрацией президента США блокады.

11 декабря американский президент Дональд Трамп сообщил, что армия захватила танкер с нефтью у берегов Венесуэлы, отметив, что корабль стал самым большим из когда-либо задержанных. Он уточнил, что США присвоят эту нефть.

