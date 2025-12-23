Поблагодарить себя и наметить планы: психолог рассказал, как правильно завершить год

«Проделайте такое приятное предновогоднее упражнение. Выпишите по пунктам то, за что вы могли бы себя поблагодарить. Мысленно или вслух озвучьте эти пункты, расскажите себе о том, за что вы себе благодарны. Подведение таких положительных итогов дает внутреннюю опору и энергию для дальнейших дел», — объяснил психолог.