Поблагодарить себя и наметить планы: психолог рассказал, как правильно завершить год

Предновогодние дни — хорошее время, чтобы остановиться и спокойно подумать о прошедшем годе. Вместо суеты и бесконечных дел следует использовать этот период с пользой для себя. Практикующий психолог, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Никита Лаврешкин рассказал KP.RU, как правильно подвести итоги.
«Проделайте такое приятное предновогоднее упражнение. Выпишите по пунктам то, за что вы могли бы себя поблагодарить. Мысленно или вслух озвучьте эти пункты, расскажите себе о том, за что вы себе благодарны. Подведение таких положительных итогов дает внутреннюю опору и энергию для дальнейших дел», — объяснил психолог.
По словам специалиста, важно посмотреть не только на результаты, но и на личные качества, которые помогли их достичь. Терпение, настойчивость, умение договариваться — все это тоже итоги года. Осознание своих сильных сторон помогает закрыть год с ощущением завершенности.
Планируя следующий год, психолог посоветовал выбрать два-три навыка или направления, в которых хочется стать лучше. Цели должны быть реальными и достижимыми, без завышенных ожиданий. Также полезно разбить год на несколько этапов и заранее обозначить «чекпоинты», чтобы время от времени оценивать прогресс.
Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала, что истощает психику перед новогодними праздниками. Главная причина хандры кроется в разрыве между ожиданием и реальностью.