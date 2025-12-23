«РВ»": военные РФ ликвидировали колонну НАТОвской техники полка ВСУ в ДНР

Ранее сообщалось, что в окрестностях Красноармейска в Донецкой народной республике российскими подразделениями ликвидирован первый танк M1 Abrams, предоставленный Украине Австралией. Эти боевые машины были доставлены на Украину совсем недавно и «неудачно вступили в бой прямо с колёс».