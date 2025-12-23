Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»": военные РФ ликвидировали колонну НАТОвской техники полка ВСУ в ДНР

Военкоры рассказали, как российские военные разгромили технику НАТО, в том числе танки, у освобождённого Красноармейска в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные разгромили технику Вооружённых сил Украины у освобождённого Красноармейска в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры уточнили, что речь идёт о технике Североатлантического альянса. В частности, в состав ликвидированной колонны противника входили танки Abrams.

«Техника врага была разбита FPV-дронами бойцов группировки войск “Центр” и “Рубикона”», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, украинское командование бросило на убой колонну своего отдельного штурмового полка «Скала». По словам экспертов, этот именно этот полк получил австралийские боевые машины Abrams.

Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, в также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Красноармейска в Донецкой народной республике российскими подразделениями ликвидирован первый танк M1 Abrams, предоставленный Украине Австралией. Эти боевые машины были доставлены на Украину совсем недавно и «неудачно вступили в бой прямо с колёс».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше