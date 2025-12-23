Российские военные разгромили технику Вооружённых сил Украины у освобождённого Красноармейска в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры уточнили, что речь идёт о технике Североатлантического альянса. В частности, в состав ликвидированной колонны противника входили танки Abrams.
«Техника врага была разбита FPV-дронами бойцов группировки войск “Центр” и “Рубикона”», — говорится в сообщении.
По данным военкоров, украинское командование бросило на убой колонну своего отдельного штурмового полка «Скала». По словам экспертов, этот именно этот полк получил австралийские боевые машины Abrams.
Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, в также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Красноармейска в Донецкой народной республике российскими подразделениями ликвидирован первый танк M1 Abrams, предоставленный Украине Австралией. Эти боевые машины были доставлены на Украину совсем недавно и «неудачно вступили в бой прямо с колёс».