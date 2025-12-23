Великобритания намерена запретить приготовление живых лобстеров в кипящей воде. Соответствующее решение было озвучено в стратегии, опубликованной Министерством охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.
В документе подчеркивается, что «варка живьем не является допустимым методом убийства» десятиногих ракообразных. Декаподы, к которым относятся лобстеры, крабы и лангусты, были признаны существами, способными испытывать боль. Это основано на законе, принятом в 2022 году правительством, ранее возглавляемым Консервативной партией.
После вступления нового закона в силу, Великобритания присоединится к странам, таким как Швейцария и Норвегия, где подобная практика уже запрещена. Теперь при приготовлении живого лобстера его необходимо будет сначала заморозить или использовать устройство для электрического оглушения.
Согласно информации газеты The Times, владельцы ресторанов выражают недовольство предстоящими изменениями, указывая на то, что запрет увеличит расходы заведений общепита, находящихся в сложной финансовой ситуации из-за роста налогов и цен на электроэнергию. Стоимость «электрошокера для лобстеров» составляет около 3,5 тыс. фунтов стерлингов ($4,7 тыс.).