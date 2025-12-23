Ричмонд
СМИ: Атака БПЛА на Одессу повредила припортовые объекты и судно

Портовая инфраструктура Одессы и одно судно получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В своем Telegram-канале он подтвердил факт удара, отметив, что экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий. На данный момент информация о пострадавших среди гражданского населения отсутствует.

Одновременно с этим издание Insider UA сообщило о значительной активности дронов в небе над Украиной. По их данным, около 40 беспилотников были зафиксированы в воздушном пространстве, часть из них направлялась в сторону Одесской области, передает Lenta.ru.

19 декабря стало известно, что в Одессе в результате серии взрывов нарушено функционирование коммунальных систем. Как сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак, один из густонаселенных районов временно лишился электроснабжения, водоснабжения и отопления.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли мощные удары по военным и энергетическим объектам Одессы. Под обстрел попадали важные элементы военной инфраструктуры и ключевые энергетические узлы.

