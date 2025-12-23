Ричмонд
Анна Курникова в 44 года родила четвертого ребенка Иглесиасу

Теннисистка Анна Курникова в возрасте 44 лет стала мамой в четвертый раз. Она и певец Энрике Иглесиас поделились радостной новостью, опубликовав фото новорожденного на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Имя младенца пока остается неизвестным, хотя малыш появился на свет 17 декабря. 27 августа издание Hola! сообщило о том, что Курникова и Иглесиас ожидают пополнение в семье. Инсайдер, близкий к паре, сообщил, что Анна находилась на четвертом или пятом месяце беременности и чувствовала себя хорошо. Однако сами знаменитости не комментировали слухи на тот момент.

Курникова и Иглесиас начали свои отношения в 2001 году, познакомившись во время съемок клипа на песню «Escape». За более чем 20 лет совместной жизни пара так и не зарегистрировала свои отношения официально. У них уже есть двойняшки — мальчик Николас и девочка Люси, родившиеся 16 декабря 2017 года, а также дочь Маша, появившаяся на свет 30 января 2020 года.