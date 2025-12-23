Анна Курникова в 44 года родила четвертого ребенка Иглесиасу

Курникова и Иглесиас начали свои отношения в 2001 году, познакомившись во время съемок клипа на песню «Escape». За более чем 20 лет совместной жизни пара так и не зарегистрировала свои отношения официально. У них уже есть двойняшки — мальчик Николас и девочка Люси, родившиеся 16 декабря 2017 года, а также дочь Маша, появившаяся на свет 30 января 2020 года.