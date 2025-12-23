Гросси призвал к смене руководства ООН: он указал на неэффективность мер по США и Венесуэле

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на неэффективность мер, принимаемых ООН в отношении США и Венесуэлы. Он сообщил о необходимости смены руководства Организации и восстановления диалога между Вашингтоном и Каракасом. Так глава МАГАТЭ высказался после презентации своей кандидатуры на пост генсека ООН.
Рафаэль Гросси уточнил, что между США и Венесуэлой должен быть установлен конструктивный диалог. Он подчеркнул, что вклад Организации недостаточный.
«Нужен диалог, который ООН не обеспечивает. Поэтому важно новое руководство ООН, которое могло способствовать этому диалогу», — обратил внимание глава МАГАТЭ.
Рафаэль Гросси также анонсировал возможный визит в Москву. По его словам, он может прибыть в Россию в марте. Рафаэль Гросси отметил, что может также посетить атомную электростанцию «Бушер» в Иране.