HR-эксперт объяснила, как название профессии влияет на пенсии и льготы работника

В России уже с 2026 года изменится подход к названиям профессий и должностей, что напрямую затронет права работников. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова в комментарии Life.ru подчеркнула, что сейчас в РФ фактически нет актуального единого классификатора, а его появление в 2026 году станет критически важным для защиты прав работников. Она пояснила, что изменения затронут не только названия должностей, но и доступ к социальным гарантиям, включая досрочную и льготную пенсию, компенсации и отпуска.