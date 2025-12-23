HR-эксперт объяснила, как название профессии влияет на пенсии и льготы работника

Для сохранения трудовых прав необходимо правильно указывать должность в трудовом договоре и трудовой книжке (или электронных документах). Некачественные или произвольные названия могут привести к потере льгот, таких как досрочный выход на пенсию — страховую пенсию по старости, которую получают раньше обычного возраста (мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет). Эта пенсия положена при работе в тяжёлых, опасных условиях, длительном стаже или при принадлежности к особым категориям граждан. Важен индивидуальный пенсионный коэффициент, который связывается с правильным указанием должности.
Зулия Лоикова.
Независимый HR-специалист.
Льготные категории — это более 10 групп граждан: работники вредных производств, жители Крайнего Севера, медики, педагоги, многодетные матери, люди с инвалидностью и др. Существуют два основаны списка профессий с особыми условиями труда, утверждённые ещё в 1991 году.
Первый список включает профессии по подземным, вредным и тяжёлым условиям (угольщики, металлурги, нефтепереработчики и др.). Женщины из этой категории выходят на пенсию в 45 лет (при стаже не менее 7,5 лет), мужчины — в 50 лет. Второй список — тяжёлые условия труда в других сферах (металлы, химия, деревообработка). Женщины уходят в 50 лет, мужчины — в 55.
«Важно, чтобы работодатели правильно указывали должности согласно классификатору — это даёт право на повышенные отпуска, доплаты за квалификацию, льготы для медиков, служебное жильё, дополнительные отпуска и компенсации, особенно для работников во вредных сферах», — уточняет эксперт.
Военные и госслужащие также имеют свои льготы: доплаты за выслугу, работу с гостайной, компенсации, служебное жильё. После службы предоставляется возможность получения обычной квартиры или льготной ипотеки, а для госслужащих возможны дополнительные виды поддержки, различающиеся по регионам.
«Часто бывает так, что в резюме название должности придумано и не соответствует реальной категории льгот. Поэтому крайне важно провести классификацию должностей и обеспечить правильное наименование, чтобы система автоматически подтягивала все льготы и права. Это поможет избежать спорных ситуаций с работодателями и госорганами в будущем», — добавила собеседница Life.ru.
Специалист рекомендует сверить свои трудовые договоры и должностные инструкции с новым классификатором, чтобы удостовериться в правильности указания должности и сохранить свои социальные гарантии.
Ранее сообщалось, что с 2026 года в России вступит в силу новый общероссийский классификатор профессий, который изменит условия получения льгот и досрочной пенсии. Официальное название должности станет ключевым фактором при оформлении выплат и компенсаций. Произвольные формулировки вроде «SMM-щик» вместо «SMM-менеджер» могут создать проблемы при подтверждении прав. Новый классификатор, утверждённый Росстандартом, включает 5597 профессий рабочих и 4338 должностей служащих, в том числе современные специальности из сфер IT, финансов и контента, и направлен на унификацию трудовых записей и защиту прав работников.
