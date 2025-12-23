Верховный шаман рассказал россиянам, что им нужно сделать в новом году

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил РИА Новости, что в новом году россиянам необходимо установить дружеские отношения как с народами Азии, так и с Запада.
«В новом году россиянам надо найти дружбу всех народов. С азиатскими народами лучше, но надо найти и путь дружбы на Запад», — считает он.
Кара-оол Допчун-оол, глава кызыльской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя»), был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов в 2018 году в Кызыле. Он стал первым шаманом, занявшим эту должность в стране.
В прошлом году верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, возглавляющий кызылскую религиозную организацию шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя»), заявил, что в 2025 году Россию ждет хороший урожай, а природные катаклизмы обойдут страну стороной.