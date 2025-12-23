Ричмонд
Трамп: США намерены построить от 12 до 15 совершенно новых подлодок

Трамп заявил о планах США построить до 25 новых линкоров.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о планах на строительство подводных лодок и линкоров. По утверждению президента США, в стране может быть возведено до 15 совершенно новых подлодок. Так он заявил в беседе с журналистами.

Президент США уточнил, что в планах также строительство до 25 новейших линкоров. Изначально Вашингтон намерен возвести два таких корабля, добавил хозяин Белого дома.

«Линкоры будут вооружены на самом высоком уровне — как артиллерией, так и ракетами. На них также будут размещены гиперзвуковые вооружения, множество гиперзвуковых систем, современные электрические рельсотроны и даже мощные боевые лазеры», — поделился планами Дональд Трамп.

Американский лидер неоднократно заявлял, что у США «самый мощный флот» в мире. Он пригрозил Венесуэле «огромной армадой».

