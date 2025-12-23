Долг актёра Петренко по алиментам увеличился почти на 210 тысяч рублей

В сентябре 2025 года задолженность Петренко составляла 1,3 млн рублей. За последующие три месяца актёр не внёс ни одного платежа, из-за чего сумма долга выросла на 209 506 рублей. Таким образом, на данный момент общий размер долга превышает 1,5 млн рублей.
Помимо этого, с артиста планируют взыскать средства за неоплаченную парковку и исполнительские сборы. Общая сумма требований по трём исполнительным производствам составляет 32 986 рублей.
Игорь Петренко — 48-летний актёр, выпускник Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Широкую известность получил после выхода военной драмы «Звезда» в 2002 году. Он является лауреатом Государственной премии России и состоит в Союзе кинематографистов РФ с 2009 года.
Ранее сообщалось, что стилиста Николая Овечкина разыскивают судебные приставы из-за долга в размере 2,5 миллиона рублей. ООО «Зебра Хиро», рекламное агентство, обратилось в суд с иском к Овечкину, требуя взыскать основной долг, проценты за пользование денежными средствами и возмещение судебных расходов. Суд удовлетворил требования агентства, однако стилист не явился на заседание.
