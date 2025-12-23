Долг актёра Петренко по алиментам увеличился почти на 210 тысяч рублей

Игорь Петренко — 48-летний актёр, выпускник Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Широкую известность получил после выхода военной драмы «Звезда» в 2002 году. Он является лауреатом Государственной премии России и состоит в Союзе кинематографистов РФ с 2009 года.