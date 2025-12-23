Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фьючерс на золото обновил исторический максимум, превысив $4 500 за унцию

Фьючерс на золото с февральской поставкой 2025 года на Comex обновил рекорд, превысив отметку $4 500 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Источник: Life.ru

На 03:13 мск цена металла составляла $4 500,2 за тройскую унцию, что на 2,57% выше предыдущего уровня. Через четыре минуты, к 03:17 мск, стоимость золота ускорила рост и достигла $4 500,9 за тройскую унцию (+2,59%).

По состоянию на 03:40 мск фьючерс зафиксирован на уровне $4 502,4 +33,9 (+0,76%) с объёмом торгов в 10 726 сделок.

Ранее фьючерсный контракт на металл с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex впервые в истории превысил отметку в 67 долларов за тройскую унцию. В ходе торгов цена достигала $67,045, демонстрируя рост почти на 6%. Позже котировки немного отступили, но оставались около уровня $66,95, что все равно является беспрецедентным значением.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.