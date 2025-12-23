Фьючерс на золото обновил исторический максимум, превысив $4 500 за унцию

Ранее фьючерсный контракт на металл с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex впервые в истории превысил отметку в 67 долларов за тройскую унцию. В ходе торгов цена достигала $67,045, демонстрируя рост почти на 6%. Позже котировки немного отступили, но оставались около уровня $66,95, что все равно является беспрецедентным значением.