Во Владивостоке автоподставщики похитили 7,5 млн рублей страховки

Во Владивостоке один из организаторов группы «автоподставщиков» получил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима по приговору Ленинского районного суда. Суд признал его виновным по 20 эпизодам мошенничества в сфере страхования, совершенного организованной группой, и одному эпизоду покушения на аналогичное преступление. Об этом сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края». Приговор пока не вступил в законную силу.
По данным прокуратуры, в период с апреля 2019 года по февраль 2021 года группа умышленно инициировала дорожно-транспортные происшествия, оформляя себя как потерпевшую сторону для получения страховых выплат. В результате участники схемы похитили около 7,5 млн рублей страховых средств и пытались дополнительно получить ещё 400 тыс. рублей, но эти деньги они не получили по независящим от них причинам.
В ходе расследования причиненный ущерб страховым компаниям возместили в полном объеме. Осужденный, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, способствовал установлению других эпизодов преступной деятельности и изобличению своих соучастников.
С учетом позиции государственного обвинителя и сотрудничества подсудимого следствие и суд признали его виновным и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении других участников организованной группы сейчас рассматривается в суде.