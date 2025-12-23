Во Владивостоке автоподставщики похитили 7,5 млн рублей страховки

По данным прокуратуры, в период с апреля 2019 года по февраль 2021 года группа умышленно инициировала дорожно-транспортные происшествия, оформляя себя как потерпевшую сторону для получения страховых выплат. В результате участники схемы похитили около 7,5 млн рублей страховых средств и пытались дополнительно получить ещё 400 тыс. рублей, но эти деньги они не получили по независящим от них причинам.