Мастер-шоу «Авангарда» и торт-памятник: у СКК Блинова открылся каток

В Омске много таких мест, которые как бы есть, но заброшены или обнесены забором. До этого понедельника среди них был и СКК Блинова, но теперь территория у спорткомплекса станет новой точкой притяжения омичей.
Да, именно такая красота встретит любого, кто приедет в зимний вечер к СКК. Именно этот каток ещё в конце ноября анонсировал гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков. Открыться он должен был ещё в воскресенье, но как назло именно в этот день в Омск заглянул тридцатиградусный мороз, и мероприятие перенесли на сутки вперёд. Может быть, оно и к лучшему — болельщиков в понедельник пришло немало, но представьте, сколько бы их было в выходной день!
Публика сновала между несколькими локациями. Первым открылся большой каток. Заплатив некоторую сумму денег, вы проходите в большой павильон с зеркальными стенами, надеваете коньки и в течение часа катаетесь по широким дорожкам, радуясь жизни.
Вот коробка, где прошёл показательный турнир между командами по дворовому хоккею, которые входят в систему школы Backyard. Эта школа появилась совсем недавно: более чем в 30 дворах по всему городу тренеры академии «Авангарда» занимаются с мальчиками и девочками от 7 до 14 лет. И, может, ребята и не станут новыми Овечкиными, зато любимую игру станут ценить ещё больше.
В турнире приняли участие три команды: «Взлёт», «Алмаз» и «Орлёнок». В стартовой игре более массивные «орлята» уничтожили ребят из «Взлёта» со счётом 19:1, затем были сильнее «Алмаза» и забрали кубок себе. Зато «взлётовцы», как рассказали перед игрой, в качестве домашнего льда имеют ту самую коробку на Путилова, которую в ноябре открыли в честь Максима Сушинского.
Стильная форма, гладкий лёд, судьи в полосатой одежде — ощущение, будто кто-то играет в режим «хоккея на пруду» в симуляторе.
Вот ярмарка. Здесь есть мини-версия фаншопа «Авангарда», но главное, конечно, фудкорт. И ассортимент на нём приличный, и разнообразие омских брендов присутствует. Торгуют здесь кофе, чаем, глинтвейном, сэндвичами, пельменями и даже супом, в котором, по уверению продавцов, «много мяса».
А вот и мини-каток. Ледовую площадку с прозрачными бортиками освещают мощные прожекторы, а вокруг собрались несколько сотен болельщиков. Вот-вот начнётся мастер-шоу с хоккеистами «Авангарда».
А пока все готовятся встречать игроков, на крыше СКК размахивает руками Гринч в шапке с логотипом букмекерской конторы.
И вот к СКК подъезжает фирменный автобус «ястребов». Заранее переодетые хоккеисты (здесь — исключительно лидеры команды) занимают скамейки у маленькой коробки. Их разделили на две команды: в белом — «Левый берег», они отстаивают честь «G-Drive Арены», в синем — «Правый берег», играющий за СКК Блинова.
Омские пасхалки в названиях — фишка «Авангарда»: когда-то давно на Красной площади в мастер-шоу играли команды Московки, Авиагородка и Нефтяников, а пару лет назад команды называли по историческим названиям клуба: «Шинник», «Химик», «Каучук».
А кто это в спецовках осматривает площадку? А это так оделся тренерский штаб «Авангарда». За суровой формой скрываются радостные лица: посмотрите хотя бы на нового тренера «ястребов» Рафаэля Рише.
Мастер-шоу получилось коротким, но очень насыщенным. Первый конкурс — на точность. Лидер команды бьёт по мишеням в обычных воротах, а два его помощника затем стараются поразить ворота маленькие.
А вот на льду — скромный снайпер Эндрю Потуральски. Хотя погодите, лицо у него совсем не потуральское. Оказалось, прямо перед началом мастер-шоу Никита Серебряков обменялся с американцем экипировкой! Большой обман вскрылся быстро, хотя по мишеням Серебро бил, надо сказать, неплохо. Того и гляди, Ги Буше ещё отправит в нападение.
Второй конкурс — на самый эффектный буллит. Джованни Фьоре удивлял скоростью, Василий Пономарёв вообще вооружился двумя клюшками, а вот Дамир Шарипзянов вместо себя выставил исполнять штрафной бросок своего сына Даниара. Четырёхлетний мальчик успешно справился со своей попыткой.
На лёд позвали и легендарного омского хоккеиста Евгения Шастина. А вот Ги Буше бить буллиты не захотел.
Третий конкурс — выходы «три в ноль». Игроки «Правого берега» быстро смекнули, как нейтрализовать вратаря: Наиль Якупов, как и требует Ги Буше на играх, ставит заслон вратарю, а два его партнёра забивают гол. Джозеф Чеккони из «Левого берега» пошёл дальше и клюшкой заблокировал голкипера. Победили белые.
И последний конкурс — снова на точность. Готовы спорить: вам тоже порой кажется, что «ястребам» стоит выполнять это упражнение чаще. Тем не менее, по целям хоккеисты были уверенно точно.
Ну, а победила… нет, не дружба (хотя и она тоже), а команда «Левый берег». Из рук Германа Чистякова трофей — съедобный макет стелы Виктора Блинова у главного входа — принимает Дамир Шарипзянов.
Вот так прошёл этот уютный вечер у СКК Блинова. Хочется надеяться, что к открытию культовой арены после ремонта омичи окончательно привыкнут к новому пространству и будут чаще обращать внимание на площадь.