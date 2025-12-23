Мастер-шоу «Авангарда» и торт-памятник: у СКК Блинова открылся каток

Да, именно такая красота встретит любого, кто приедет в зимний вечер к СКК. Именно этот каток ещё в конце ноября анонсировал гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков. Открыться он должен был ещё в воскресенье, но как назло именно в этот день в Омск заглянул тридцатиградусный мороз, и мероприятие перенесли на сутки вперёд. Может быть, оно и к лучшему — болельщиков в понедельник пришло немало, но представьте, сколько бы их было в выходной день!