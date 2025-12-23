Глава Минздрава Красноярского края пообещал не закрывать сельские больницы

Руководитель Минздрава заверил присутствующих, что сеть районных медицинских учреждений останется неизменной. Вместе с тем планируется внедрить новые подходы к оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Узкие специалисты будут сконцентрированы в учреждениях, оснащённых передовым оборудованием, что позволит повысить качество оказываемых услуг.
«Многие беспокоятся, что сельские больницы будут закрывать, и придётся за сотни километров ездить в какую-то другую, более крупную больницу. Ничего подобного не будет, и планов таких нет. Вся инфраструктура сельского здравоохранения остаётся — ФАПы, врачебные амбулатории, участковые и районные больницы как работали, так и будут работать. Всё то положительное, что создано за последнее десятилетие, мы хотим усилить и укрепить», — пояснил Алексей Коноваленко.
Начальник отдела организации медицинской помощи Минздрава края Ольга Рахманкулова также отметила важность межведомственного взаимодействия — телемедицинские технологии должны стать приоритетным инструментом в случаях отсутствия профильных специалистов на местах. Главный принцип — доступность медицинской помощи для всех. «Теперь не пациент должен прийти к нам, а мы должны прийти к пациентам, где бы они ни находились», — заявила Рахманкулова.
В заключение руководитель Минздрава подчеркнул, что эффективность работы каждого специалиста и системы здравоохранения в целом напрямую зависят от грамотной организации внутренней работы учреждений, а также заверил, что все озвученные во время встреч предложения и проблемы тщательно проанализируют и учтут в дальнейшей работе.