Глава Минздрава Красноярского края пообещал не закрывать сельские больницы

«Многие беспокоятся, что сельские больницы будут закрывать, и придётся за сотни километров ездить в какую-то другую, более крупную больницу. Ничего подобного не будет, и планов таких нет. Вся инфраструктура сельского здравоохранения остаётся — ФАПы, врачебные амбулатории, участковые и районные больницы как работали, так и будут работать. Всё то положительное, что создано за последнее десятилетие, мы хотим усилить и укрепить», — пояснил Алексей Коноваленко.