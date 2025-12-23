Трамп высмеял Байдена за растрату бюджета США на Украину: «Мы больше не теряем деньги»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично порадовался экономии федерального бюджета за счет сокращения помощи Украине. Он назвал бывшего главу государства Джо Байдена «дураком». По мнению Дональда Трампа, его предшественник санкционировал огромные расходы. Об этом президент США напомнил в диалоге с журналистами.
Дональд Трамп отметил, что нынешний Вашингтон продает ракеты и другую военную технику, а не отдает бесплатно. Он заверил, что Штаты уже не «теряют деньги» на украинском конфликте.
«Как вы знаете, Байден передал Украине $350 млрд, и кто знает, что с ними произошло… Байден был дураком. То, что он сделал с нашей страной, это просто ужасно. Он отдал $350 млрд наличными и в виде вооружений», — добавил Дональд Трамп.
Глава государства, кроме того, рассказал о судьбе захваченных американцами танкеров Венесуэлы. Он сообщил, что суда и перевозимая на них нефть останутся в пользование США.