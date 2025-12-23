Стало известно, в каком регионе России будут платить миллион за первого ребёнка

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о расширении мер социальной поддержки семей с детьми в 2026 году. С начала года семьи смогут получать налоговые вычеты, а при низких доходах — дополнительную финансовую помощь. Глава государства поручил правительству проработать механизмы, при которых рост доходов не приведёт к потере льгот, в том числе для многодетных семей. Также обсуждались вопросы льготной ипотеки, субсидий на оплату ЖКХ и изменения графика работы детских садов и ясельных групп. Путин подчеркнул, что действующих мер поддержки недостаточно и систему продолжат совершенствовать.