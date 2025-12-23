Стало известно, в каком регионе России будут платить миллион за первого ребёнка

«При рождении первого ребёнка с 1 января 2026 года общая сумма выплат с учётом регионального капитала и федерального маткапитала составит чуть более 1 миллиона рублей при условии, что возраст матери до 29 лет», — пишет РИА «Новости».
В ведомстве пояснили, что с начала 2026 года региональная выплата на первенца вырастет до 350 тысяч рублей. Для третьего и последующих детей размер регионального капитала составит 250 тысяч рублей. Федеральный материнский капитал при рождении первого ребёнка в 2026 году планируют на уровне около 737 тысяч рублей. Таким образом, суммарная поддержка семей с первенцем превысит один миллион рублей.
Региональный капитал разрешат направлять на улучшение жилищных условий внутри Новгородской области. Для семей с первым ребёнком также сохраняется возможность оплаты детского сада за счёт этих средств. Власти уточнили, что при назначении выплаты на первенца доход семьи учитывать не будут, тогда как при предоставлении капитала на третьего и последующих детей доход станет одним из условий.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о расширении мер социальной поддержки семей с детьми в 2026 году. С начала года семьи смогут получать налоговые вычеты, а при низких доходах — дополнительную финансовую помощь. Глава государства поручил правительству проработать механизмы, при которых рост доходов не приведёт к потере льгот, в том числе для многодетных семей. Также обсуждались вопросы льготной ипотеки, субсидий на оплату ЖКХ и изменения графика работы детских садов и ясельных групп. Путин подчеркнул, что действующих мер поддержки недостаточно и систему продолжат совершенствовать.
