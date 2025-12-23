Россиянам рассказали, на какой вклад лучше положить 100 тысяч рублей в декабре

В конце года российские банки традиционно активизируются в привлечении свободных средств клиентов, в связи с чем наиболее выгодные проценты они зачастую предлагают по краткосрочным депозитам. Об этом во время общения с агентством «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.