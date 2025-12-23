Россиянам рассказали, на какой вклад лучше положить 100 тысяч рублей в декабре

Специалист обратила внимание на специальные новогодние предложения — так называемые праздничные вклады, которые многие кредитные организации запускают в декабре. По её словам, ставки по таким акционным продуктам обычно превышают стандартные. Дополнительный бонус нередко добавляют и сами финансовые маркетплейсы, что в совокупности повышает выгоду для вкладчика.
«Оптимальный выбор для 100 тысяч — классический вклад без пополнения и частичного снятия. Дополнительные опции почти всегда снижают ставку, а при небольшой сумме вклада их польза неочевидна. Гораздо важнее обратить внимание на капитализацию процентов. Если такая опция доступна, реальная доходность будет выше», — отмечает эксперт.
Аналитик также предупредила, что при оформлении вклада следует ориентироваться на фактическую ставку по договору и избегать дополнительных условий. В качестве примера она привела подключение платных сервисов или подписок, которое может сделать участие в «депозитном карнавале» невыгодным, несмотря на изначально привлекательную рекламную ставку.
Ранее партия ЛДПР выступила с законодательной инициативой, обязывающей автоматически уменьшать проценты по действующим потребительским кредитам при снижении ключевой ставки Центрального банка. Согласно предложению, уменьшение процентной нагрузки должно происходить в беззаявительном порядке, в установленные сроки и строго пропорционально снижению ключевой ставки регулятора.
