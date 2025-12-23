Рособрнадзор полностью приостановил действие лицензии «Шанинки»

В ноябре Рособрнадзор по результатам проверки лишил «Шанинку» образовательной аккредитации по ряду направлений: «Психология», «Менеджмент» и «Социология». При лишении образовательной организации государственной аккредитации образовательной деятельности такая организация не вправе предоставлять обучающимся отсрочку от призыва на военную службу, проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать обучающимся документы об образовании и о квалификации, образцы которых установлены уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.