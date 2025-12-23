Рособрнадзор полностью приостановил действие лицензии «Шанинки»

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рособрнадзор полностью приостановил действие образовательной лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»), следует из реестра данных лицензий ведомства.
«Текущий статус лицензии: приостановлена полностью», — говорится в лицензии учреждения.
В апреле ведомство провело внеплановую выездную проверку вуза из-за истечения срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований по результатам проверки ноября 2024 года.
Рособрнадзор возбудил дело об административном правонарушении и запретил прием в образовательную организацию сроком на один год. Повторная проверка показала, что нарушения не устранены, в результате чего вузу было выдано повторное предписание.
В ноябре Рособрнадзор по результатам проверки лишил «Шанинку» образовательной аккредитации по ряду направлений: «Психология», «Менеджмент» и «Социология». При лишении образовательной организации государственной аккредитации образовательной деятельности такая организация не вправе предоставлять обучающимся отсрочку от призыва на военную службу, проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать обучающимся документы об образовании и о квалификации, образцы которых установлены уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.