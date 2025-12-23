Автомобильное движение в Новосибирске утром 23 декабря сковали пробки в 8 баллов

Утро 23 декабря в Новосибирске выдалось сложным для водителей. Во многих частях города наблюдаются заторы. Пробки к 8:00 достигли 8 баллов. Об этом свидетельствует информация сервиса «2ГИС».
Так, на правом берегу пробки наблюдаются на улицах Большевистская, Кирова, Пролетарская, Покатная, Ипподромская, Танковая, Кошурникова, Дуси Ковальчук, Писарева, Никитина, Высоцкого, Волочаевская, Татьяны Снежиной, а также на Красном проспекте.
На левом берегу пробки возникли на улицах Станционная, Широкая, Титова, Станиславского, Немировича-Данченко, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Бронная, Петухова и Советском шоссе.