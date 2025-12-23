Шотландский политик Пэм Дункан-Глэнси из Лейбористской партии добровольно отказалась от мандата и места в парламенте, не сумев разорвать отношения с близким другом, осужденным за хранение детской порнографии. Об этом сообщило издание Daily Record, которое провело собственное расследование.
Дункан-Глэнси, занимавшая пост пресс-секретаря по вопросам образования у лидера шотландских лейбористов Анаса Сарвара, была уличена в том, что продолжала общаться с бывшим депутатом горсовета Глазго Шоном Мортоном. В 2017 году Мортон был осужден на 140 часов общественных работ за хранение на компьютере детской порнографии и видеозаписи с актом зоофилии.
Несмотря на прямое требование руководства партии прекратить всякое общение с Мортоном, Дункан-Глэнси была замечена на ужине с ним. После публикации этого факта политик признала «серьезную профессиональную ошибку» и объявила, что снимает свою кандидатуру с выборов, чтобы ее дружба с осужденным не отвлекала внимание избирателей, говорится в статье.
18 ноября президент Киргизского футбольного союза и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что украинский тренер Сергей Пучков уволен с поста главного тренера киргизского клуба «Мурас Юнайтед» из-за нецензурной брани. По его словам, Пучков не мог сдерживать эмоции, задевал честь игроков и позволял себе высказывания, неприемлемые на стадионе.