Снег в Приморье: дорожники в режиме повышенной готовности

Из-за грядущего ухудшением погодных условий дорожные службы Приморья перешли в режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба краевого Минтранса.
«С утра на дорогах края задействовано 76 единиц спецтехники Примавтодора, среди которой 24 комбинированные дорожные машины», — говорится в сообщении.
По данным на утро вторника, слабый снег отмечается в Надеждинском и Партизанском округах, Владивостоке и Артёме. На всех участках дорог проводится постоянное патрулирование, а при необходимости — обработка противогололедными материалами.
Напомним, погода в Приморье во вторник будет формироваться под влиянием активного циклона и атмосферных фронтов. Днём осадки охватят большую часть территории, а к вечеру в отдельных районах станут сильными. Ожидается снег, на побережье — с дождём. Повсеместно возможны гололедные явления. Ветер преимущественно южных направлений — умеренный, днём местами порывистый. Температура воздуха днём составит −3…+2 °C, на севере края — холоднее, до −9 °C.