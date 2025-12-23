Снег в Приморье: дорожники в режиме повышенной готовности

Напомним, погода в Приморье во вторник будет формироваться под влиянием активного циклона и атмосферных фронтов. Днём осадки охватят большую часть территории, а к вечеру в отдельных районах станут сильными. Ожидается снег, на побережье — с дождём. Повсеместно возможны гололедные явления. Ветер преимущественно южных направлений — умеренный, днём местами порывистый. Температура воздуха днём составит −3…+2 °C, на севере края — холоднее, до −9 °C.