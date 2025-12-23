В Новосибирск поступила мобильная дорожная лаборатория «Трасса-2»

Лаборатория позволяет в движении проводить полную диагностику состояния дорог: измерять ровность покрытия и колейность, фиксировать трещины и выбоины, оценивать сцепление колёс с проезжей частью, а также выявлять скрытые дефекты основания с помощью георадара.
Комплекс обеспечивает получение объективных данных без выборочных замеров и визуальных оценок. Это позволит точно определять участки, требующие ремонта, контролировать качество выполненных работ и планировать дорожные ремонты на основе инструментальных измерений.
Использовать лабораторию планируют в тёплый сезон — при обследовании городских магистралей, приёмке объектов после ремонта и в рамках работы по повышению безопасности дорожного движения. По словам специалистов, внедрение такого оборудования позволит улучшить содержание дорог и продлить срок службы дорожного покрытия.