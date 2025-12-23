В Тюмени ожидается пасмурный и снежный день

В Тюмени, 23 декабря, будет пасмурно, местами ожидается снег. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В дневные часы температура воздуха повысится максимум до −5 градусов, а ночью может похолодать до −14.