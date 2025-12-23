Ричмонд
В Тюмени ожидается пасмурный и снежный день

В Тюмени, 23 декабря, будет пасмурно, местами ожидается снег. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В дневные часы температура воздуха повысится максимум до −5 градусов, а ночью может похолодать до −14.

«Во вторник, 23 декабря, в Тюмени облачно. Днем −5, −10. Ночью −9, −14», — отмечается в сообщении ведомства. По оценкам метеорологов, в течение дня возможны снегопады, а на автомобильных дорогах местами ожидается образование гололеда.

На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%. Занятия в школах пройдут в обычном режиме.