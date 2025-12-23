Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию Московской школы «Шанинка»

Приостановка действия лицензии означает, что университет больше не может принимать абитуриентов и проводить занятия для текущих студентов. В соответствии с действующим регламентом, учредитель «Шанинка» теперь обязан обеспечить возможность перевода всех учащихся, которые выражают на это согласие, в другие высшие учебные заведения. Переход должен быть организован на аналогичные образовательные программы с сохранением прежних условий: формы обучения, курса и стоимости.