Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию Московской школы «Шанинка»

Приостановка действия лицензии означает, что университет больше не может принимать абитуриентов и проводить занятия для текущих студентов. В соответствии с действующим регламентом, учредитель «Шанинка» теперь обязан обеспечить возможность перевода всех учащихся, которые выражают на это согласие, в другие высшие учебные заведения. Переход должен быть организован на аналогичные образовательные программы с сохранением прежних условий: формы обучения, курса и стоимости.
Как следует из правил, такое ограничительное решение действует до тех пор, пока суд не рассмотрит все выявленные в деятельности вуза нарушения. Восстановить лицензию университет сможет, если устранит замечания. Окончательная и бесповоротная утрата права на ведение образовательной деятельности наступает только в случае полного аннулирования лицензии судебным органом.
Ранее Рособрнадзор направил предостережения в три российских вуза. Как сообщается на сайте ведомства, речь идёт о Карачаево-Черкесском Исламском институте имени Имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказском Исламском университете имени Имама Абу Ханифы и Исламском университете имени Сайфуллы Кади. Сведения о вынесенных предостережениях доступны в Едином реестре контрольно-надзорных мероприятий.
