Российская Федерация превосходит Североатлантический альянс во всех ключевых областях, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что в случае «начала прямого вооружённого конфликта» со странами НАТО российская сторона продемонстрирует абсолютное превосходство по всем самым важным видам вооружений.
«Если украинский конфликт расширится и станет конфликтом между Россией и НАТО, то Россия сможет буквально завалить Запад во всех ключевых областях», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала. Дэвис отметил, что, по мнению экспертов, если Британия «внезапно окажется втянутой в обычный конфликт», то сможет поддерживать боевые действия «высокого уровня» лишь несколько недель.
«Это симптоматично для всего Запада — будь то Франция, ФРГ или США», — заявил он.
Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул, что РФ не планирует агрессию в отношении стран, входящих в ЕС и НАТО, и готова документально зафиксировать это положение в грядущих соглашениях, касающихся обеспечения безопасности.
Президент Владимир Путин рассказал, что РФ не является стороной конфликта с западными странами, напротив, именно они используют украинских националистов как инструмент для борьбы против РФ.
Ранее Дэвис заявил, что слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что РФ не собирается ни на кого нападать, сорвали планы ЕС, направленные на продолжение украинского конфликта.