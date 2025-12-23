Ричмонд
Стала известна начальная цена ФК «Актобе» на торгах

В Актобе прошли общественные слушания по продаже футбольного клуба «Актобе». Стартовая цена на аукционе — 364,3 млн тенге, передает Kazinform.

Источник: Nur.kz

Объявление о продаже клуба будет размещено на 15 дней, и участвовать в торгах сможет любой желающий. Управление финансов Актюбинской области сообщило, что у клуба нет недвижимости. На балансе числятся только два автобуса и оргтехника, остальное — это контракты с игроками и тренерский состав. При оценке учтено, что клуб является пятикратным чемпионом страны. Аукцион пройдет в электронном формате, и победителя определят через платформу E-Qazyna.

Клуб продолжает работать в обычном режиме, так как пока неизвестно, кто примет участие и кто станет победителем. Если победителя не определят, работа продолжится в прежнем формате. Если победитель появится, дальнейшие решения будет принимать новый владелец. Акимат продолжит финансировать клуб и после его приватизации, но в гораздо меньших объемах. С каждым годом финансирование будет сокращаться, и сейчас упор делается на детский футбол.