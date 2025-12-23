Стала известна начальная цена ФК «Актобе» на торгах

Клуб продолжает работать в обычном режиме, так как пока неизвестно, кто примет участие и кто станет победителем. Если победителя не определят, работа продолжится в прежнем формате. Если победитель появится, дальнейшие решения будет принимать новый владелец. Акимат продолжит финансировать клуб и после его приватизации, но в гораздо меньших объемах. С каждым годом финансирование будет сокращаться, и сейчас упор делается на детский футбол.