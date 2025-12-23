Даты всех индексаций пенсий в 2026 году называли в Госдуме

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает ИА DEITA.RU.
Сначала, с 1 января, страховые пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца увеличатся на 7,6%. Это означает, что все эти категории пенсионеров в этот день увидят рост своих выплат, который обеспечит более достойное материальное положение.
В течение этого же года, с 1 апреля, социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению повысят на 6,8%, а уже в октябре, с 1 числа, — военные пенсии, которые пересчитают, увеличив на 4,6%.
При этом важным аспектом для определения новых размеров пенсий является изменение стоимости одного пенсионного коэффициента, который с 1 января 2026 года составит 156,76 рубля вместо предыдущих значений. Также фиксированная выплата, от которой зависит базовая сумма пенсии, увеличится до 9584,69 рубля.
Чтобы понять, какой будет размер страховой пенсии после индексации, нужно умножить количество накопленных баллов на новую стоимость одного, а к полученному результату прибавить фиксированную выплату.
Аналогично, чтобы рассчитать прибавку, текущую выплату умножают на 7,6% и прибавляют к ней — это помогает понять, насколько выросла пенсия в результате индексации. По данным Соцфонда, средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году ожидается на уровне 27 117 рублей в месяц.
Такая сумма позволит пенсионерам обеспечить средний уровень материального обеспечения. Кроме страховых пенсий, существует категория социальных выплат, которые предназначены тем, кто еще не справил право на страховую пенсию, а также инвалидам, детям-инвалидам и детям, потерявшим родителей.
Эти выплаты тоже повысятся, с 1 апреля на 6,8%, что при среднем размере после повышения приблизительно 16 590 рублей делает их важной составляющей системы социальной поддержки.
Военные пенсии в 2026 году рассчитываются исходя из денежного довольствия, которое зависит от должности, звания, выслуги и надбавок, а также их долей. После повышения денежного довольствия на 4% с 1 октября, пересчитают и военные пенсии, чтобы обеспечить их соответствие новым условиям оплаты труда. Таким образом, размер военной пенсии будет корректироваться в зависимости от изменений в денежном довольствии.
Кроме этого, в рамках бюджета определен федеральный прожиточный минимум для пенсионеров на 2026 год — он составит 16 288 рублей. Однако в разных регионах могут действовать свои значения этого минимального уровня, что позволяет назначать социальные доплаты тем пенсионерам, чей материальный уровень остается ниже прожиточного минимума в конкретных субъектах. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить минимальные стандарты жизни для пожилых граждан, даже учитывая региональные особенности экономической ситуации.