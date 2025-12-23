Даты всех индексаций пенсий в 2026 году называли в Госдуме

Кроме этого, в рамках бюджета определен федеральный прожиточный минимум для пенсионеров на 2026 год — он составит 16 288 рублей. Однако в разных регионах могут действовать свои значения этого минимального уровня, что позволяет назначать социальные доплаты тем пенсионерам, чей материальный уровень остается ниже прожиточного минимума в конкретных субъектах. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить минимальные стандарты жизни для пожилых граждан, даже учитывая региональные особенности экономической ситуации.