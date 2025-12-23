В Хабаровском крае введены новые меры поддержки молодых семей

В 2025 году в Хабаровском крае стартовал региональный проект «Поддержка семьи» — часть нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», одна из его мер — единовременное пособие при рождении первенца в размере двукратного прожиточного минимума для детей.
Глава государства в ходе своей традиционной Прямой линии отметил: государство будет и дальше поддерживать молодые семьи, чтобы они могли рожать и растить детей.
— Лучше не откладывать рождение ребенка, это часть нашей жизни, и мы должны идти по этой жизни, это, может быть, миссия человека, — подчеркнул Владимир Путин.
Поддержка носит комплексный характер и охватывает все периоды — от начала беременности до достижения ребенком совершеннолетия.
В крае размер выплаты на первого ребенка составляет 45 688 рублей. На нее могут рассчитывать россиянки, проживающие в Хабаровском крае и впервые ставшие мамами.
— Мы стремимся создать условия, где каждая семья чувствует заботу государства. С начала года пособие уже получили 2 249 семей — это 93 млн рублей, — отметили в минсоцзащиты.
Также семьям доступны ежемесячное пособие на ребенка; региональный материнский капитал на второго ребенка. Кроме того, новорожденным дарят подарки — целые наборы, которые включают средства личной гигиены, комплекты одежды и многое другое.
— Очень рада, что государство поддерживает семьи с детьми. Выплату оформила быстро через Центр социальной поддержки населения. Это реальная помощь. А ещё нам подарили набор для малыша — очень приятно, — поделилась молодая мама из Хабаровска Ольга Мирсанова.
На 2025 год на проект выделено 5,4 млрд рублей. В ДФО уже 230 тысяч человек воспользовались мерами поддержки, а 4,9 тысяч семей получили 1 млн рублей при рождении третьего ребенка. Доля третьих и последующих детей в регионе выросла до 35%.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил проработать дальнейшую модернизацию региональной программы повышения рождаемости вплоть до 2030 года, расширяя перечень льгот и улучшая качество жизни молодых семей.