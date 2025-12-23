В Хабаровском крае введены новые меры поддержки молодых семей

На 2025 год на проект выделено 5,4 млрд рублей. В ДФО уже 230 тысяч человек воспользовались мерами поддержки, а 4,9 тысяч семей получили 1 млн рублей при рождении третьего ребенка. Доля третьих и последующих детей в регионе выросла до 35%.