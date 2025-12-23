650 омичей вернули себе зарплаты благодаря прокурорам

Прокуратура Омской области опубликовала данные о нарушениях закона в сфере оплаты труда. За 2025 год надзорный орган выявил почти три тысячи нарушений.
Общая сумма задолженности составила более 36 млн рублей. Зарплату задерживали в 12 организациях региона. Эти цифры меньше, чем год назад. В 2024 году 17 организаций должны были своим работникам 43 млн рублей.
После вмешательства прокуроров сотни должностных лиц привлечены к ответственности. По нарушениям в части выплаты зарплат возбуждено девять уголовных дел. Меры позволили вернуть долги по зарплате 650 гражданам на сумму 23,7 млн рублей.
Ранее в Госинспекции труда Омской области сообщалось, что за год в инспекцию обратились более 2800 омичей. Около половины из них — с жалобами на оплату труда.