Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

650 омичей вернули себе зарплаты благодаря прокурорам

Почти три тысячи нарушений законов в сфере оплаты труда выявили за год прокуроры.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Омской области опубликовала данные о нарушениях закона в сфере оплаты труда. За 2025 год надзорный орган выявил почти три тысячи нарушений.

Общая сумма задолженности составила более 36 млн рублей. Зарплату задерживали в 12 организациях региона. Эти цифры меньше, чем год назад. В 2024 году 17 организаций должны были своим работникам 43 млн рублей.

После вмешательства прокуроров сотни должностных лиц привлечены к ответственности. По нарушениям в части выплаты зарплат возбуждено девять уголовных дел. Меры позволили вернуть долги по зарплате 650 гражданам на сумму 23,7 млн рублей.

Ранее в Госинспекции труда Омской области сообщалось, что за год в инспекцию обратились более 2800 омичей. Около половины из них — с жалобами на оплату труда.