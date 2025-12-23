Пекарня «Машенька» выпекает каравай для отправки в Белоруссию

Пекарня «Машенька» из подмосковных Люберец, недавно попавшая в эфир «прямой линии» российского лидера Владимира Путина, получила новый необычный заказ. Ее владелец Денис Максимов рассказал, что в пекарне готовят каравай, который отправится в Белоруссию, однако ему неизвестно, предназначается ли выпечка для президента Александра Лукашенко.
— Был заказ на каравай. Он будет завтра выпекаться. Я знаю, что он поедет в Белоруссию, но что он поедет к Александру Григорьевичу — я не в курсе, — сообщил предприниматель в беседе с РИА Новости.
Поток посетителей в пекарне «Машенька» существенно вырос после того, как ее владелец задал вопрос на прямой линии с Владимиром Путиным. По словам Денис Максимов, он уже общался с клиентами в зале, и многие из них одобряли заданный им вопрос и считали его правильным.
Во время прямой линии, отвечая на вопрос предпринимателя, Путин попросил отправить ему что-нибудь вкусненькое. На следующий день он получил корзину с выпечкой из пекарни. «Вечерняя Москва» связалась с Максимовым и узнала, что он прислал президенту. Он ответил, что Путину отправили пирожки по классическим русским рецептам, а также с вишней и клубникой.