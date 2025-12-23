Краевые спортсмены завоевали 18 медалей на юбилейном турнире по спортивной гимнастике памяти Елены Наймушиной

Соревнования проходили в спортшколе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Валентина Шевчука. В них приняли участие 106 российских спортсменов от 12 до 18 лет и старше из 13-ти субъектов РФ: Красноярского, Краснодарского и Алтайского краев, Новосибирской, Владимирской, Калужской, Кемеровской, Томской, Тюменской и Московской областей, республики Татарстан, Чувашской республики, а также из города Москва.
Представители Красноярского края завоевали 18 медалей — 3 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Отличился Глеб Дыбленко из Красноярска, он стал первым дважды — в упражнениях на коне и на перекладине среди юношей с первым спортивным разрядом. Красноярец Игорь Груничев показал лучший результат среди мастеров спорта в упражнениях на брусьях.
На турнире выступила Лейла Васильева из города Владимир — абсолютная победительница Спортивных игр BRICS-2024, участница чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025 года. В Красноярске она заняла первое место среди мастеров спорта, в частности, в упражнениях на брусьях, на бревне и в вольных упражнениях.
Почетным гостем соревнований была двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, отмечает пресс-служба крайспорта.
В рамках всероссийского турнира также прошли краевые соревнования памяти Елены Наймушиной «Юные дарования», в которых участвовало 86 гимнастов из 9-ти субъектов РФ.