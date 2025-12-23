Краевые спортсмены завоевали 18 медалей на юбилейном турнире по спортивной гимнастике памяти Елены Наймушиной

Соревнования проходили в спортшколе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Валентина Шевчука. В них приняли участие 106 российских спортсменов от 12 до 18 лет и старше из 13-ти субъектов РФ: Красноярского, Краснодарского и Алтайского краев, Новосибирской, Владимирской, Калужской, Кемеровской, Томской, Тюменской и Московской областей, республики Татарстан, Чувашской республики, а также из города Москва.