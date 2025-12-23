Ричмонд
Самолёт ВМС Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в Техасе

В США разбился самолёт из Мексики, на котором везли ребёнка с ожогами.

Источник: Комсомольская правда

Самолёт из Мексики разбился в американском штате Техас. Об этом информирует пресс-служба ВМС Мексики, которым принадлежит воздушное судно.

Сообщается, что самолёт перевозил ребёнка, нуждающегося в лечении ожогов.

«Наше воздушное судно, выполнявшее миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас», — сказано в опубликованном в социальной сети Х релизе ведомства.

Сообщается, что на борту самолёта были два члена экипажа и шесть пассажиров, включая больного ребёнка. Также сообщается, что самолёт летел через густой туман.

Как пассажирский самолет врезался в топливозаправщик в аэропорту в Британии, читайте здесь на KP.RU.

Ранее самолёт разбился около аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле в США, при этом пострадали люди.

Также ЧП произошло 28 сентября в американском штате Техас. Двухмоторный самолет Cessna 340 потерпел крушение. Члены экипажа погибли.