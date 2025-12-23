Самолёт ВМС Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в Техасе

«Наше воздушное судно, выполнявшее миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас», — сказано в опубликованном в социальной сети Х релизе ведомства.