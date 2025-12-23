В правительстве объяснили, почему невозможно заморозить рост цен

Патрушев раскрыл понятные инструменты регулирования рынка.
Заморозка цен на продукты питания в стране в нынешних условиях невозможна и способна навредить рынку. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
«Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может привести к обратному эффекту — вплоть до сокращения производства. А это, в свою очередь, повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов», — заявил вице-премьер. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».
Патрушев объяснил, что вместо заморозки цен есть другие инструменты регулирования рынка. Правительство считает более эффективными договоренности участников рынка, например, соглашения, которые регионы заключают с торговыми сетями о стабилизации стоимости социально значимых продуктов. В такие перечни входят яйца, мясо, растительное масло, овощи и другие базовые товары, чувствительные для семейного бюджета.
Еще одна мера, на которую ориентируется кабмин — долгосрочные контракты между поставщиками и розничными сетями, где цена фиксируется на весь срок действия соглашения. По словам Патрушева, это снижает риск резких ценовых скачков как для производителей, так и для ритейла.
Накануне Нового года ряд позиций в потребительской корзине россиян подешевел, несмотря на общий инфляционный фон. Снижение стоимости зафиксировано на сливочное масло, куриные яйца, картофель, мандарины, сахар, крупы, томаты и ряд других видов сельскохозяйственной продукции.
Отпускная стоимость лососевой икры у российских производителей находится в диапазоне от 5,5 до 7 тыс. рублей за килограмм. При продаже в рознице цена на полке оказывается выше за счет расходов на фасовку, логистику и торговую наценку.