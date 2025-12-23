В некоторых районах ХМАО ожидается мороз до −46: где объявили актировку

Во вторник, 23 декабря, в некоторых муниципалитетах ХМАО объявлены актировки.
Во вторник, 23 декабря, на территории ХМАО ночью прогнозируется температура воздуха от −18 до −46 градусов, холоднее всего будет в Нижневартовском районе. Днем столбики термометров будут колебаться в диапазоне от −13 до −27 градусов. Ожидается сильный снег и южный ветер с порывами до 13 м/с.
Актированные дни в ХМАО 23 декабря: отмена занятий для первой смены.
В ряде районов ХМАО отменены занятия для учащихся 1−11 классов. Причиной стали сильные морозы: местами температура воздуха в населенных пунктах опускается до −37 градусов.
Ломбовож, Чехломей, Щекурья, Корлики, Ларьяк, Охтеурье, Саранпауль.
Для учащихся с первого по восьмой классы занятия отменены в следующих пунктах:
Радужный, Кимкьясуй, Ваховск, Новоаганск, Варьеган, Сосьва.
Для учащихся с первого по четвертый класс:
Когалым, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Покачи, Вата, Русскинская, Аган, Зайцева Речка, Приполярный, Тром-Аган, Ульт-Ягун, Федоровский, Излучинск, Большетархово, Покур.
Когда в ХМАО объявляют актированные дни.
Решение об отмене очных занятий принимают с учетом температуры воздуха и силы ветра. Если уроки отменяют, школы переходят на дистанционное обучение — такая практика действует в регионе с 2020 года.
Для младших школьников (1−4 классы) занятия отменяют при температуре от −24 градусов (если ветер сильнее 10 м/с) до −29 (без ветра). Для учащихся 1−9 классов порог ниже: от −27 градусов (при сильном ветре) до −32 (в безветренную погоду). Старшеклассники (10−11 классы) остаются дома при температуре от −31 (если ветер превышает 10 м/с) до −36 (без ветра).