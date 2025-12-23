Мошенники стали рассылать фальшивые «распоряжения мэра» в Южно-Сахалинске

В преддверии Нового года в РФ участились случаи мошенничества с онлайн-продажей популярных праздничных продуктов — красной рыбы и икры. Преступники создают в мессенджерах поддельные аккаунты-однодневки, где предлагают семгу, форель, горбушу и икру по заманчиво низким ценам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.