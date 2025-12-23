Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники стали рассылать фальшивые «распоряжения мэра» в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске зафиксирована новая схема мошенничества, при которой преступники выдают себя за городскую администрацию. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Южно-Сахалинске зафиксирована новая схема мошенничества, при которой преступники выдают себя за городскую администрацию. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

Неизвестные массово рассылают по трудовым коллективам сообщения с ссылкой на якобы официальное распоряжение градоначальника.

В этих фейковых сообщениях жителей просят «подтвердить данные» через портал Госуслуг, переходя по подозрительной ссылке. Власти предупредили, что никаких подобных рассылок официально не ведется, и призвали проявлять максимальную бдительность.

— Это — мошенники! Администрация города настоятельно просит всех не переходить по неизвестным ссылкам, особенно, если требуется ввести пароль от Госуслуг, — говорится в сообщении.

Администрация города попросила предупредить о новой схеме обмана коллег и близких.

В преддверии Нового года в РФ участились случаи мошенничества с онлайн-продажей популярных праздничных продуктов — красной рыбы и икры. Преступники создают в мессенджерах поддельные аккаунты-однодневки, где предлагают семгу, форель, горбушу и икру по заманчиво низким ценам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.