Мошенники стали рассылать фальшивые «распоряжения мэра» в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске зафиксирована новая схема мошенничества, при которой преступники выдают себя за городскую администрацию. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.
Неизвестные массово рассылают по трудовым коллективам сообщения с ссылкой на якобы официальное распоряжение градоначальника.
В этих фейковых сообщениях жителей просят «подтвердить данные» через портал Госуслуг, переходя по подозрительной ссылке. Власти предупредили, что никаких подобных рассылок официально не ведется, и призвали проявлять максимальную бдительность.
— Это — мошенники! Администрация города настоятельно просит всех не переходить по неизвестным ссылкам, особенно, если требуется ввести пароль от Госуслуг, — говорится в сообщении.
Администрация города попросила предупредить о новой схеме обмана коллег и близких.
В преддверии Нового года в РФ участились случаи мошенничества с онлайн-продажей популярных праздничных продуктов — красной рыбы и икры. Преступники создают в мессенджерах поддельные аккаунты-однодневки, где предлагают семгу, форель, горбушу и икру по заманчиво низким ценам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.