Россиянам напомнили о важном изменении в выплате пенсий этой зимой

Сроки выплат пенсий за январь 2026 год изменились, заявила Епифанова.
Жителям России пенсии за январь 2026 года начнут перечислять уже в конце декабря 2025-го из-за длительных новогодних каникул. Об этом рассказала председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), эксперт АСИ, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. По ее словам, досрочная выплата коснется тех пенсионеров, чьи обычные даты получения средств приходятся на первые десять дней января.
«Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1—10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств», — сообщила Епифанова. Ее слова передает RT.
Часть пенсионеров получит деньги через банковские карты. Перечисления будут проходить с 25 по 29 декабря. Для тех, кто пользуется услугами «Почты России» и получает пенсию наличными, доставку организуют с 25 по 30 декабря.
Графики развоза могут отличаться даже в пределах одного субъекта, так как учитываются логистика отделений и транспортные маршруты. Актуальные графики публикуют на сайте Социального фонда России, в личном кабинете на «Госуслугах», а также в сообщениях операторов доставки.
В 2026 году в России предусмотрено увеличение размеров пенсионных выплат. С 1 января будет проведена индексация страховых пенсий по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности, а с 1 апреля планируется повышение социальных пенсий.
Как сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин индексация пенсий работающим россиянам будет продолжена. Курс на увеличение продолжительности жизни россиян остается в числе ключевых приоритетов государственной политики.