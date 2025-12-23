Россиянам напомнили о важном изменении в выплате пенсий этой зимой

Графики развоза могут отличаться даже в пределах одного субъекта, так как учитываются логистика отделений и транспортные маршруты. Актуальные графики публикуют на сайте Социального фонда России, в личном кабинете на «Госуслугах», а также в сообщениях операторов доставки.