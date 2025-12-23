Ричмонд
Чем ближе к Новому году, тем больше снега: погода в Челябинской области 23 декабря

В отдельных районах ожидаются метели, снежные заносы, гололедица от наката.

Чем ближе к Новому году, тем больше снега — синоптики рассказали о погоде в Челябинской области 23 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Днем во вторник облачно с прояснениями, повсеместно пройдет небольшой, местами — умеренный снег. В отдельных районах ожидаются метели, снежные заносы, гололедица от наката.

Ветер юго-западный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха минус 5−10.

Непосредственно в Челябинске сегодня небольшой снег и минус 5−7.

Во вторник и среду будет относительно тепло и снежно, в четверг-пятницу осадки прекратятся и резко похолодает, до 26−31 градуса ночью. С пятницы на субботу новый циклон принесет потепление и снег.